Son dakika: Esenyurt’ta 17 yaşındaki Zerda’nın ölümünde flaş gelişme...

"SAKIN ATLAMA DEDİM AMA KENDİNİ AŞAĞI BIRAKTI"

Zerda Curka'nın ev arkadaşı olan Y.Y. ifadesinde "Alkol aldık ve dans ettik. Ben odada yokken tartışma sesi duydum. Odaya gittiğimde A.T Zerda'ya, 'Sen bizim arkadaşımız değilsin. Seninle konuşmak istemiyorum' diyordu. Zerda'da bunun üzerine A.'ya, 'Senin sevgilin beni elledi' dedi. Zerda'ya bu doğru söyleyip söylemediğini sorduğumda, 'Sen bana neden inanmıyorsun? O kızı daha yeni tanıyoruz' dedi. Ben de kendisine sarıldım. Odada yalnız kaldık. Zerda balkona çıktı. Sigara içmek için çıktı sandım. Ancak 15-20 dakika gelmeyince balkona gittim. Zerda balkon demirlerinin dışında duruyordu. Onu öyle görünce, 'Sakın atlama, beni düşün, kardeşini düşün' dedim. Ancak bana cevap vermeden kendisini aşağı bıraktı" dedi.