Son dakika: Esenyurt’ta 17 yaşındaki Zerda’nın ölümünde flaş gelişme...

Son dakika haberi göre; Olay 25 Ocak 2021 tarihinde Esenyurt'ta 11 katlı bir otelde yaşandı. Arkadaşı ile birlikte otele giden Zerda Curka 8. Kattan düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından otel odasında Curka ile birlikte bulunan 4 kişi gözaltına alındı ve ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından1 yılı aşkın süredir yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, oay anında orada bulunan 4 kişi hakkında takipsizlik kararı vererek dosyayı kapattı.
"SAKIN ATLAMA DEDİM AMA KENDİNİ AŞAĞI BIRAKTI"
Zerda Curka'nın ev arkadaşı olan Y.Y. ifadesinde "Alkol aldık ve dans ettik. Ben odada yokken tartışma sesi duydum. Odaya gittiğimde A.T Zerda'ya, 'Sen bizim arkadaşımız değilsin. Seninle konuşmak istemiyorum' diyordu. Zerda'da bunun üzerine A.'ya, 'Senin sevgilin beni elledi' dedi. Zerda'ya bu doğru söyleyip söylemediğini sorduğumda, 'Sen bana neden inanmıyorsun? O kızı daha yeni tanıyoruz' dedi. Ben de kendisine sarıldım. Odada yalnız kaldık. Zerda balkona çıktı. Sigara içmek için çıktı sandım. Ancak 15-20 dakika gelmeyince balkona gittim. Zerda balkon demirlerinin dışında duruyordu. Onu öyle görünce, 'Sakın atlama, beni düşün, kardeşini düşün' dedim. Ancak bana cevap vermeden kendisini aşağı bıraktı" dedi.
Zerda'nın düşüş anını gören bir bekçi de aynı yönde ifade verdi. Bekçi R.E. ifadesinde Zerda'nın balkon korkuluklarına tutunduğunu belirterek " Bu süreç yaklaşık 2-3 dakika sürdü. Daha sonra başka bir kadın balkonun kapısına geldi. Ancak balkona çıkmadan korkuluklara tutunan kişi kendisini aşağı bıraktı" şeklinde konuştu.