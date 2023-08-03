Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Esenyurt'ta tekel bayi vahşetinde flaş gelişme! 3 kişi daha tutuklandı
Giriş Tarihi: 3.8.2023 18:02 Son Güncelleme: 3.8.2023 18:47

SON DAKİKA | Esenyurt'ta tekel bayi vahşetinde flaş gelişme! 3 kişi daha tutuklandı

Son dakika haberi...Esenyurt'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayisi baskınıyla ilgili gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 8 kişiden 3'ü tutuklandı. Diğer 5 şüpheli için ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
SON DAKİKA | Esenyurt’ta tekel bayi vahşetinde flaş gelişme! 3 kişi daha tutuklandı

Son dakika haberi... Güzelyurt Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bulunan tekel bayisinde Cumartesi günü 00.15 sıralarında meydana gelen saldırıda, 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise ağır yaralandı. Olayla ilgili şüpheliler Tarık Özer, Azad Özer ve Servet Özer ile onlara yardım ettiği öne sürülen 5 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Tarık Özer, Azad Özer ve Serhat Özer savcılık ifadelerinin ardından, "Nitelikli kasten öldürme" suçundan tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Diğer şüpheliler ise savcılık ifadelerinin ardından hakimliğe sevk edildi. Hakimlikçe 3 şüpheli tutuklanırken 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

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SON DAKİKA | Esenyurt'ta tekel bayi vahşetinde flaş gelişme! 3 kişi daha tutuklandı
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