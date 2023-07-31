Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Esenyurt'taki tekel bayii saldırısında flaş gelişme! Bakan Yerlikaya sosyal medyadan duyurdu!
Giriş Tarihi: 31.7.2023 06:35 Son Güncelleme: 31.7.2023 06:36

Son dakika: Esenyurt'taki tekel bayii saldırısında flaş gelişme! Bakan Yerlikaya sosyal medyadan duyurdu!

Son dakika haberi: Esenyurt'ta gerçekleştirilen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayii katliamında flaş bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada saldırganlardan S.Ö'nün de yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi.

DHA
Son dakika: Esenyurt’taki tekel bayii saldırısında flaş gelişme! Bakan Yerlikaya sosyal medyadan duyurdu!

Son dakika haberi: Esenyurt'ta iki kişinin öldüğü tekel bayisindeki saldırıya ilişkin yapılan çalışmalarda bir kişi daha yakalanarak gözaltına alındı.

Konu ile ilgili sosyal medyadan açıklama yapan İçişleri Bakanı Yerlikaya, şüphelilerden S.Ö.'nün de yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

Esenyurt'ta iki kişinin öldüğü tekel bayisine yapılan silahlı saldırı ile ilgili olarak yakalanan ve adliyeye sevk edilen Murat Özer hakkında ek gözaltı kararı verilerek Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gönderilmişti.

Polis, A.Ö., T.Ö. ve S.Ö.'nün yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, bu kişilerden S.Ö.'nün yakalandı.

Konu ile ilgili açıklamayapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesinde meydana gelen olayın şüphelilerinden biri daha (S.Ö.) yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası olayın şüphelilerinden M.Ö'den sonra S.Ö.'de yakalandı.Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor" dedi.

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Son dakika: Esenyurt'taki tekel bayii saldırısında flaş gelişme! Bakan Yerlikaya sosyal medyadan duyurdu!
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