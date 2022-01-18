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Giriş Tarihi: 18.1.2022 16:11 Son Güncelleme: 18.1.2022 16:17

Eşini plastik kelepçeyle öldüren şüpheli tutuklandı

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Eşini plastik kelepçeyle öldüren şüpheli tutuklandı

Ataşehir’de yaşayan aralarında maddi anlaşmazlıklar bulunan eşi Hanpaşa Özbek’i plastik kelepçeyle boğarak öldüren İsmail Özbek emniyet işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Savcılıktaki ifadesinde eşinin kendisini 30 yıldır aldattığını belirten şüpheli adam, ‘Bir anlık öfkeyle eşimi plastik kelepçeyle boğup nefessiz bıraktım’ diyerek suçunu ikrar etti. Pişman olduğunu söyleyen şüpheli Özbek, tutuklama talebiyle sevk edildiği Hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ateşehir'de 5 katlı bir binanın giriş katındaki dairede oturan 56 yaşındaki İsmail Özbek, iddiaya göre maddi anlaşmazlıklardan dolayı plastik kelepçeyle 47 yaşındaki eşi Hanpaşa Özbek'i öldürdü. Ardından polis ekiplerini arayıp, "Eşimi öldürdüm gelin beni alın" diyerek kendini ihbar eden İsmail Özbek gözaltına alınırken Hanpaşa Özbek'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

'EŞİMİN BENİ 30 YILDIR ALDATTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Şüpheli İsmail Özbek, emniyet işlemlerinin ardından bugün İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılıktaki ifadesinde şüpheli adam, 'Eşimle 34 yıllık evlendik. Eşimin beni 30 yıldır kız kardeşimin kocasıyla aldattığını düşünüyorum. Bir gün eşimin telefonunu aldığımda bir mesaj gördüm. Kullandığı hat bile o adamın adınaydı. Sonrasında kapıda karşılaştık ve tartışmaya başladığımızda beni dövdü. Bu olay 4-5 yıl önce Erzurum'da gerçekleşmişti. Ondan sonra eşimle hep tartışmaya başladık' şeklinde konuştu.

EŞİNİ NASIL ÖLDÜRDÜĞÜNÜ ANLATTI

İfadesinin devamında şüpheli Özbek, yaşadığı yerde pek çok kişinin kendisi hakkında 'karısı tarafından aldatılan adam' olarak konuştuklarını düşündüğünü söyleyerek 'Eşim de bu durumu inkar etmiyordu. Ancak fiziken böyle bir şey görmedim. Eşimle 7 yıldır ayrı odalarda yatarız. Olay günü eşim battaniyesini bırakmak için odama geldi. 'Ölmedin ki kurtulalım' dediğimde '5 yıl önceki sopa az geldi tekrar istiyorsun herhalde' dedi. Sinirlenerek eşimin üzerine çullandım. Boğazını sıktım. İnşaat işinde çalıştığım için odada 2 plastik kelepçe vardı. Gücüm eşime yetmez diye boğazını kelepçeyle sıktım. Nefessiz kaldı. Öldüğünü anlayınca polisi aradım, kelepçeyi de çöpe attım' diyerek pişman olduğunu dile getirdi.

BİR ANLIK ÖFKE PİŞMANLIK GETİRDİ

Savcılık ifadesinden sonra 'Eşi kasten öldürmek' suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlikteki sorgusunda ise şüpheli Özbek, eşini bir anlık öfkeyle öldürdüğünü, suçunu ikrar ettiğini ve çok pişman olduğunu anlatarak tutuksuz yargılanmayı talep etti.

CANİ KOCA TUTUKLANDI

Hakimlik sorgusunun ardından şüpheli adamın, ikrar içeren şüpheli ifadesi, olay yeri inceleme raporu, olayda somut delillerin olması, tüm delillerin tam toplanmamış olması, şüphelinin kaçma veya delilleri karartma ihtimali olması gerekçeleriyle tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

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Eşini plastik kelepçeyle öldüren şüpheli tutuklandı
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