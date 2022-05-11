SON DAKİKA | Fatih’te İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı

Otobüs içerisindeki 6 yolcu hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle yoğun trafik akışının bulunduğu Turgut Özal Millet Caddesi'nde hem sivil trafik, hem de tramvay trafiği tamamen durdu.

SON DAKİKA! İstanbul'da İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı | Video

Kullanılamaz hale gelen yolcu otobüsü oto kurtarıcı tarafından kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Korkunç kaza anı, cadde üzerindeki kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Fatih'te tramvayla İETT otobüsünün çarpıştığı kaza kamerada | Video