Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Fatih'te İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı
Giriş Tarihi: 11.5.2022 10:14 Son Güncelleme: 11.5.2022 11:28

SON DAKİKA | Fatih'te İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
SON DAKİKA | Fatih’te İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı

Son dakika haberi...Fatih'te Haseki Durağı yakınında raylı yola giren İETT otobüsüyle tramvay çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza Fatih Haseki'de sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İETT'ye bağlı 35 kodlu Kocamustafapaşa - Eminönü hattına bağlı şehiriçi yolcu otobüsü, yeşil ışıkta Haseki Tramvay Durağı'nda raylı sistem üzerinde göbekten dönüş yapıyordu. Bu esnada T1 hattına bağlı Sultanahmet istikametinde seyir halinde bulunan tramvay, kırmızı ışıkta geçerek yolcu otobüsüne göbekten vurdu.

Otobüs içerisindeki 6 yolcu hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle yoğun trafik akışının bulunduğu Turgut Özal Millet Caddesi'nde hem sivil trafik, hem de tramvay trafiği tamamen durdu.

SON DAKİKA! İstanbul'da İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı | Video

Kullanılamaz hale gelen yolcu otobüsü oto kurtarıcı tarafından kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA
Korkunç kaza anı, cadde üzerindeki kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Fatih'te tramvayla İETT otobüsünün çarpıştığı kaza kamerada | Video

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Fatih'te İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA