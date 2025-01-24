SON DAKİKA | FETÖ’ye Kıskaç operasyonu: 71 şüpheli yakalandı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik 23 ilde düzenlenen operasyonlarda 71 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin, örgütün güncel yapılanmasında faaliyet yürüttüğü, sosyal medya üzerinden propaganda yaptığı, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki sorumlu şahıslarla irtibatta bulunduğu ve kripto haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlendi. Ayrıca FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan şüpheliler de yakalandı.

DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlükleri tarafından operasyonlar gerçekleştirildi. Adana, Bursa, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya ve Samsun ile 23 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

BAKAN YERLİKAYA: MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRECEK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kasteden FETÖ'cü hainlere karşı mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz" dedi.