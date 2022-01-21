Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Fransız turiste dehşeti yaşatan taksici yakalandı
Giriş Tarihi: 21.1.2022 15:19 Son Güncelleme: 21.1.2022 15:28

Son dakika: Fransız turiste dehşeti yaşatan taksici yakalandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Son dakika: Fransız turiste dehşeti yaşatan taksici yakalandı

İstanbul Şişli'den aldığı Fransız turistleri Taksim'e getiren taksici, iddiaya göre turistlerden fazla para istedi. Turistlerin karşı çıkması üzerine çıkan tartışmanın ardından aracı kilitleyen taksicini, kadın turisti kaçırdığı öne sürüldü.  Kadın turisti darp eden taksici, bir süre sonra kadını yaka paça taksiden atarak sürükledi. O anlar ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Konuyla ilgili çalışma başlatan İstanbul Emniyeti Beyoğlu ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri taksici M.D. (32)’yi gözaltına aldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Beyoğlu'nda yaşandı. Fransa'dan Türkiye'ye gelen 24 yaşındaki Loubna-Djamel Bendeddouche çifti, Karaköy'de kaldıkları otelin önünden 34 THL 61 plakalı taksiye binerek Taksim'e gitmek istediklerini söyledi. İddiaya göre, taksimetre 21 lirayı gösterdi. 100 TL veren turistlere taksici, "para yok, gidin" diye bağırmaya başladı. Taksicinin para üstünü vermediğini ileri süren Fransız çift arasındaki tartışma büyüyerek arbedeye döndü. Bu sırada Djamel Bendeddouche'yi Taksim'de araçtan indiren sürücü, kadın turisti ise araca kilitleyerek kaçırdı. O anlar kadın turist cep telefonuyla kaydetti. Görüntüleri çeken kadının "Bu şaka mı ne? Beni Taksim'e geri götür" diye defalarca bağırdığı duyuluyor.

KADINI ZORLA TAKSİDEN İNDİRDİ

Loubna Bendeddouche'nin ifadesine göre, bir süre kadını ara sokaklarda gezdiren taksici, daha sonra Karaköy'e yöneldi. Meclis-i Mebusan Caddesi'ne gelen sürücü, burada kadını darp ederek araçtan indirmek istedi. Taksici ile kadın turist arasında burada yaşananlar da olay yerindeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla ile kaydedildi. Cep telefonu görüntülerinde, kadını darp ettiği görülen taksici, kadının çekerek zorla araçtan indiriyor. Kadını yerlerde sürükleyen taksici, bir taraftan da kadına küfürler ediyor.

KISA SÜREDE YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Fransız turistleri alarak karakola götürdü. İfadesi alınan turistler taksi sürücüsünden şikayetçi oldu. Konuyla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri taksici M.D.'yi gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Çoruh'a vurulan mühür: Yusufeli Barajı
CHP’li Şahin “ispat etmezseniz şerefsizsiniz” demişti! Kirli rüşvet çarkı ispatlandı
Emekli profesörü 10 günde 10 milyon TL dolandırdılar
SON DAKİKA | Bitcoin ve kripto paralar sallandı: Deprem! Bitcoin (BTC) neden düştü?
SON DAKİKA | 3600 ek gösterge için en net tarih! Emekli aylığı ve emeklilik tazminatı artacak: Bakan Bilgin açıkladı
Sevgilisi Sibel Can’la yemek yiyen Emir Sarıgül eski eşi Fatoş Altınbaş ile pişti olunca…
‘Malazgirt 1071’ filminin Romen Diyojen’i Caner Kurtaran set anısı ile güldürdü: Askerlerden biri “Allah Allaaah” diye bağırmaya başlayınca...
Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı! Yarıyıl tatili uzayacak mı?
Havada ilginç olay! Mesaim bitti dedi acil iniş yaptı
Yalçın Koşuvak Okan Kocuk'u anlattı! "Şartlar böyle olunca kıymete bindi..."
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Fransız turiste dehşeti yaşatan taksici yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA