SON DAKİKA: Galata Kulesi önünde kendisini yakmıştı! Detaylar ortaya çıktı! Esnaf o anları böyle anlattı: İllüzyon sandık...

İstanbul'da dün akşam saatlerinde Galata Kulesi önünde üzücü bir olay yaşandı. Siyah özel bir kostüm ile caddede yürüyerek Galata Kulesi önüne kadar gelen 28 yaşındaki Abdullah Cihat Turan Pekpak kendisini ateşe verdi. Bir anda alevler içinde kalan Pekpak'ı, esnaflar yangın tüpü ile müdahale ederek sürdürdü Korku dolu anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile kayda alındı. Yaşanan olay sosyal medyada çok konuşulurken, Pekpak ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.