SON DAKİKA | Gaziantep’de dehşete düşüren olay: Derin dondurucudan 3 yaşındaki çocuğa ait ceset çıktı

Son dakika haberi: Şahinbey'de dehşete düşüren bir olay yaşandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Şahinbey ilçesindeki bir adrese operasyon düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, evde arama yaptı.

DONDURUCUDA BİR SÜRE BEKLETİLMİŞ

Aramada derin dondurucuda bir süredir bekletildiği düşünülen ve 3 yaşında olduğu değerlendirilen bir kız çocuğuna ait ceset bulundu.

DARP İZLERİNE RASTLANDI

Ceset, incelenmek üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemede, cesette darp izlerine rastlandığı öğrenildi.