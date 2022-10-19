Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Gaziantep'te feci kaza: 3 ölü var!
Giriş Tarihi: 19.10.2022 12:01 Son Güncelleme: 19.10.2022 12:07

Son dakika: Gaziantep'te feci kaza: 3 ölü var!

Son dakika: Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki anne, baba ve 7 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti.

AA
Son dakika: Gaziantep’te feci kaza: 3 ölü var!

Son dakika haberi: İmdat Altındişçi (47) idaresindeki 27 AKD 183 plakalı otomobil ile henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafriyat kamyonu, Gaziantep-Nurdağı kara yolunun Yamaçoba Mahallesi yakınında çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü ile Necla (47) ve Kerem Altındişçi'nin (7) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Baba, anne ve çocuğun cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

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Son dakika: Gaziantep'te feci kaza: 3 ölü var!
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