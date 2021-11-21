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Giriş Tarihi: 21.11.2021 18:27 Son Güncelleme: 21.11.2021 18:35

Son dakika: Gaziantep'te korkunç olay! Çöplükte kadın çantası içerisinde cenin bulundu

Son dakika: Gaziantep’te korkunç olay! Çöplükte kadın çantası içerisinde cenin bulundu

Son dakika haberleri: Gaziantep'te akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Çöplükte hurda toplayan bir vatandaş, kadın çantası içerisinde cenin buldu. Cinsiyeti belirlenemeyen cenin Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika haberleri: Gaziantep'te Geylani Mahallesi'nde akşam saatlerinde hurda toplayan bir vatandaş kadın çantası içerisinde gelişimini tamamlamamış cenini görünce durumu polise bildirdi.

4-5 AYLIK OLDUĞU BELİRLENDİ

İhbarla olay yerine polisle birlikte sağlık ekipleri de sevk edildi. Sağlık ekipleri çantayı açınca içindekinin cenin olduğunu tespit etti. Ekipler yaptıkları muayenede ceninin 4-5 aylık olduğunu belirledi.

GENİŞ KAPSAMLI ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenin, cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekipleri cenini çanta içerisine koyup boş araziye bırakan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

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Son dakika: Gaziantep'te korkunç olay! Çöplükte kadın çantası içerisinde cenin bulundu
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