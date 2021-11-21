Son dakika: Gaziantep’te korkunç olay! Çöplükte kadın çantası içerisinde cenin bulundu

4-5 AYLIK OLDUĞU BELİRLENDİ

İhbarla olay yerine polisle birlikte sağlık ekipleri de sevk edildi. Sağlık ekipleri çantayı açınca içindekinin cenin olduğunu tespit etti. Ekipler yaptıkları muayenede ceninin 4-5 aylık olduğunu belirledi.