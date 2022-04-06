Son dakika: Gaziosmanpaşa’da kimyasal sızıntı! Köpekler öldü, bitkiler sarardı! Bir kişi de yoğun bakımda...

NEFES ALAMADI, KALBİ DAHA HIZLI ÇARPTI



Zehirlenerek hastaneye kaldırılan yan fabrikanın bekçisi Deniz Zeynettinoğlu yaşadıklarını anlattı. 7 saat hastanede tedavi gören ve taburcu edilen Zeynettinoğlu, "Kapıya gelen bekçi yere çömelmiş öksürüyordu. Pek konuşamıyordu. Ne olduğunu sorduğum zaman bana doğru düzgün cevap veremedi. Sadece su istedi. İçeriden su aldım geldim o sırada genzimde bir yanma hissettim. Ondan sonra zaten iyice kötüleşmeye başladım. İtfaiye geldi, kapıdan atlayıp beni 4. kattan gaz maskeleri ile çıkardılar. Gece 4'ten beri de hastanedeyim şimdi taburcu oldum. 3-4 köpeğin öldüğünü duydum. Evsiz bir kişi vardı o ve olayın yaşandığı yerin bekçisi yoğun bakımda. Nefes almakta zorlandım, kalbim çok daha hızlı çarpıyordu. 2 kere kustum" şeklinde konuştu.



Yan fabrikada çalışan bir kişi de ," Bir siyah köpek vardı onu çöp tenekesine atmışlardı. Bir de kahve rengi bir köpeğimiz vardı biz besliyorduk ama öldü işte. Yoğun bir koku vardı. Bitkileri de öldürdü" dedi.