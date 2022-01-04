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Giriş Tarihi: 4.1.2022 13:34 Son Güncelleme: 4.1.2022 13:52

Son dakika: Gaziosmanpaşa'da pazar yeri gerginliği! Polis müdahale etti

DHA
Son dakika: Gaziosmanpaşa’da pazar yeri gerginliği! Polis müdahale etti

Son dakika bilgisine göre Gaziosmanpaşa'da yeni yapılan pazar yerine geçmek istemeyen pazarcı esnafı, eski yerlerinde tezgah açınca gerginlik çıktı. Polis ekipleri pazarcılara gazla müdahale etti.

Son dakika haberleri... Bu hafta itibarıyla kapalı pazar yerine geçmesi gereken Gaziosmanpaşa 500 Evler Salı Pazarı esnafı, kapalı pazar yerine geçmemek için eski pazar yerinde toplandı.

Pazarcılar, eski pazar yerinde yürüyüş yaptı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Çevik Kuvvet Ekipleri ve Gaziosmanpaşa Zabıta Memurları, sabahın ilk saatlerinden itibaren eski pazar yeri çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Pazarcıların slogan atması ve yürüyüşlerini sürdürmesi nedeniyle polisle aralarında arbede yaşandı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Polis ekipleri gazla müdahale etti. Grup ara sokaklara dağılarak polis barikatını aşmaya çalıştı, polisle tekrar karşı karşıya geldi. Ekipler tekrar pazarcılara müdahale etti.

ESKİ PAZAR YERİNDE TEZGAH AÇTILAR

Müdahalenin ardından, pazarcılar eski pazar yerinde tezgah açtı.

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Polis ve zabıta ekiplerinin tezgahların kaldırılması konusundaki ikna çalışması sürüyor.

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Son dakika: Gaziosmanpaşa'da pazar yeri gerginliği! Polis müdahale etti
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