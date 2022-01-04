Son dakika: Gaziosmanpaşa’da pazar yeri gerginliği! Polis müdahale etti

Son dakika haberleri... Bu hafta itibarıyla kapalı pazar yerine geçmesi gereken Gaziosmanpaşa 500 Evler Salı Pazarı esnafı, kapalı pazar yerine geçmemek için eski pazar yerinde toplandı.
Pazarcılar, eski pazar yerinde yürüyüş yaptı.
GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Çevik Kuvvet Ekipleri ve Gaziosmanpaşa Zabıta Memurları, sabahın ilk saatlerinden itibaren eski pazar yeri çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.
Pazarcıların slogan atması ve yürüyüşlerini sürdürmesi nedeniyle polisle aralarında arbede yaşandı.
POLİS MÜDAHALE ETTİ
Polis ekipleri gazla müdahale etti. Grup ara sokaklara dağılarak polis barikatını aşmaya çalıştı, polisle tekrar karşı karşıya geldi. Ekipler tekrar pazarcılara müdahale etti.
ESKİ PAZAR YERİNDE TEZGAH AÇTILAR
Müdahalenin ardından, pazarcılar eski pazar yerinde tezgah açtı.
İstanbul Gaziosmanpaşa'da pazaryeri kavgası; polisten pazarcılara gazlı müdahale
Polis ve zabıta ekiplerinin tezgahların kaldırılması konusundaki ikna çalışması sürüyor.