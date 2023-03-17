SON DAKİKA: Genç avukata arkadaşlık teklifini reddetti, mimar çılgına döndü: Böyle doyumsuz bir y... görmedim...

SOSYAL MEDYA ARKADAŞLIĞI HASIMLIĞA DÖNÜŞTÜ

Bunun üzerine öfkeye kapılan Baver A, genç avukata hakarete varacak cümleler kurmaya başladı. Fazla baskı üzerine Miray Y, mimar Baver A'ya kendisine ısrarcı olması durumunda şikâyetçi olacağını söyledi. Bunun üzerine Baver A, genç avukata, 'Ondan ona zıplıyorsun. Gözün doysun, Takip etme o zaman ya.. gibi, takipçilerinin yüzde 99'u erkek, askerlik şubesinde mi tanıştın. Şikayetçi olmazsan şer..sin' şeklinde mesaj attı.