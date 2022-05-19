Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Gençlerle 19 Mayıs buluşması! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Giriş Tarihi: 19.5.2022 18:56 Son Güncelleme: 19.5.2022 19:04

Son dakika: Gençlerle 19 Mayıs buluşması! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika: Gençlerle 19 Mayıs buluşması! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan gençlerle 19 Mayıs Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan gençlerle 19 Mayıs Buluşması'nda konuşuyor.

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İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Şartların zorluğuna aldanmayın engellerden korkmayın. İmkanların kıtlığına teslim olmayın.

Tarihimizin her döneminde gençlerimizle ayağa kalktık, onlarla yürüdük onlarla kalktık.

"BİZ KURULAN TUZAKLARI BİRER BİRER BOZDUK"

Ülkemizde her dönemde gençlerimizi birbirine düşürecek oyunlar ortaya koyuldu. Gençleri kucaklayan anlayışla tuzakları bozduk.

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Son dakika: Gençlerle 19 Mayıs buluşması! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
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