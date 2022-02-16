Son dakika: Giresun’da 16 yaşındaki kız evinde bıçaklanarak öldürüldü

Genç kızın annesi ve babasının işte, erkek kardeşinin ise okulda olduğu sırada yaşanan olayda evde yatalak babaannesinin de bulunduğu belirlenirken, yaşlı kadının yatağından kalkamadığı için komşularına bağırdığı ve komşularının eve geldiklerinde genç kızın cesedi ile karşılaştıkları öğrenildi.