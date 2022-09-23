Son dakika: Giresun’da damat katliamı: Karısını, baldızını ve kayınbiraderinin eşini vurdu!

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda Polis, Jandarma ve Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk muayenede Dilek Çamur, Damla Çubukçu ve Ayşe Kılınç'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, silahıyla kafasına sıkan ve ağır yaralanan katil zanlısı Nuri Çamur hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.