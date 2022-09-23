Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Giresun'da damat katliamı: Karısını, baldızını ve kayınbiraderinin eşini vurdu!
Giriş Tarihi: 23.9.2022 13:37 Son Güncelleme: 23.9.2022 13:52

Son dakika: Giresun'da damat katliamı: Karısını, baldızını ve kayınbiraderinin eşini vurdu!

Son dakika: Giresun'un Espiye ilçesinde, bir kişi, eşi, baldızı ve kayınbiraderinin eşini vurarak öldürdükten sonra intihara teşebbüs etti. İşte vahşetle ilgili son dakika gelişmeleri...

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Son dakika: Giresun’da damat katliamı: Karısını, baldızını ve kayınbiraderinin eşini vurdu!

Son dakika: Giresun'un Espiye ilçesi Merkez Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi Orman Sokakta meydana gelen olayda eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Nuri Çamur, eşinin kaldığı eve gitti. Burada bir süre eşiyle tartışma yaşayan Nuri Çamur, belinden çıkardığı silahla eşi Dilek Çamur, yengesi Damla Çubukçu ve yengesinin kız kardeşi Ayşe Kılınç'a ateş etti.

Eşi Dilek Çubukçu, yengesi Damla Çubukçu ve yengesinin kız kardeşi Ayşe Kılınç olay yerinde hayatını kaybetti. Katil zanlısı koca Nuri Çamur, daha sonra olay yerinde silahıyla kafasına sıktı.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda Polis, Jandarma ve Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk muayenede Dilek Çamur, Damla Çubukçu ve Ayşe Kılınç'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, silahıyla kafasına sıkan ve ağır yaralanan katil zanlısı Nuri Çamur hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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Son dakika: Giresun'da damat katliamı: Karısını, baldızını ve kayınbiraderinin eşini vurdu!
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