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Giriş Tarihi: 7.1.2022 14:17 Son Güncelleme: 7.1.2022 14:20

Son dakika haberi: Adana'daki talihsiz bebekten acı haber! Defnedilecekken yaşadığı anlaşılmıştı

AA
Son dakika haberi: Adana’daki talihsiz bebekten acı haber! Defnedilecekken yaşadığı anlaşılmıştı

Gelen son dakika haberine göre; Adana'da 5 aylık doğan ve öldü sanılarak defnedilmeye gidildiği sırada ağlayınca yaşadığı anlaşılan talihsiz bebekten acı haber geldi. 2 Ocak'tan bu yana tedavisi süren erkek bebek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Son dakika haberi: Adana'da, 5 aylık doğan ve öldü sanılırken defin öncesi ağlamasıyla yaşadığı anlaşılan 5 aylık bebek, 6 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2 Ocak'tan bu yana tedavisi süren erkek bebek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Acılı baba Hasan ve anne Melek Sert, hastanede gözyaşı döktü.

MEZARLIĞA YAKLAŞILINCA AĞLAMA SESLERİ DUYULMUŞTU

Adana'da, 5 aylık hamile Melek Sert, şiddetli sancı şikayetiyle 27 Aralık 2021'de Yüreğir Devlet Hastanesine başvurmuştu.

Buradaki 3 günlük tedavisinin ardından taburcu edilen Sert, rahatsızlığının sürmesi üzerine 31 Aralık'ta da Seyhan Devlet Hastanesi Marsa Kadın Hastalıkları ve Doğum Ek Hizmet Binası'nda tedaviye alınmıştı.

Hastane görevlileri, 2 Ocak'ta aradıkları baba Hasan Sert'e eşinin düşük yaptığını ve bebeğin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Baba Sert, hastaneden aldığı bebeğini defnetmek için gittiği Yüreğir ilçesindeki Herekli Mahalle Mezarlığı'na yaklaştığı sırada ağlama sesi duymuş, durumu 112 Acil Servis ekibine haber vermişti.

Bölgeye sevk edilen ekipler, yaşadığı belirlenen bebeği tedavi için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırmıştı.

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Son dakika haberi: Adana'daki talihsiz bebekten acı haber! Defnedilecekken yaşadığı anlaşılmıştı
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