Son dakika haberi: Adana’daki talihsiz bebekten acı haber! Defnedilecekken yaşadığı anlaşılmıştı

Son dakika haberi: Adana'da, 5 aylık doğan ve öldü sanılırken defin öncesi ağlamasıyla yaşadığı anlaşılan 5 aylık bebek, 6 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2 Ocak'tan bu yana tedavisi süren erkek bebek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.