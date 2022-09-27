Son dakika haberi... Ankara merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Dışişleri teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; örgütün gizli haberleşme aracı Bylock yazışma programını kullandıkları tespit edilen, haklarında ankesörlü/sabit hatlardan tekil/ardışık şekilde aranma, sınav soruları alan, ön mülakat yaparak mülakat provası yapılan, haklarında beyan bulunan, Dışişleri teşkilatı bünyesinde çeşitli kademelerde çalışmakta iken örgütle üyelik veya irtibatları nedeniyle meslekten çıkarılan 2 kişi, aktif olarak çalışan 2 kişi, 2015 yılında örgütün çalışma evlerinde kalan ve sınav soruları dağıtılan evde bulunan ancak sınavda başarılı olamayan 1 kişi olmak üzere toplam 5 şüpheli hakkında Ankara merkezli 3 ilde, eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.