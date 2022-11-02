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Giriş Tarihi: 2.11.2022 20:49 Son Güncelleme: 2.11.2022 21:29

SON DAKİKA HABERİ | Antalya'da 4.7 büyüklüğünde deprem: Çevre illerden de hissedildi...

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD yaptığı son dakika duyurusunda, depremin derinliğini 22.35 KM olarak kaydetti. Antalya'daki deprem çevre illerden de hissedildi. Antalya Valisi Ersin Yazıcı da depreme ilişkin bilgilendirmede bulundu.

MEHMET AL MEHMET AL
SABAH İNTERNET
SON DAKİKA HABERİ | Antalya’da 4.7 büyüklüğünde deprem: Çevre illerden de hissedildi...

Son dakika haberi: Antalya'nın Kumluca ilçesinin 68.33 kilometre açığında saat 20.41'de kaydedilen 4,7 büyüklüğündeki deprem ilçe merkezi ve mahallelerde de hissedildi.

Antalya'daki deprem sonrası bazı vatandaşlar panikleyerek dışarıya çıktı. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

ANTALYA VALİSİ YAZICI'DAN DEPREM AÇIKLAMASI

Antalya Valisi Ersin Yazıcı depremle ilgili olarak, "Saat 20.41'de Kumluca açıklarında 4.7 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak şu ana kadar Valiliğimiz, AFAD ve 112 Ekiplerimize intikal eden bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Ekiplerimizin tarama çalışmaları devam etmektedir. Kumluca İlçemize ve Antalya'mıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Antalya açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem | Video

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SON DAKİKA HABERİ | Antalya'da 4.7 büyüklüğünde deprem: Çevre illerden de hissedildi...
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