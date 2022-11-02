SON DAKİKA HABERİ | Antalya’da 4.7 büyüklüğünde deprem: Çevre illerden de hissedildi...

Son dakika haberi: Antalya'nın Kumluca ilçesinin 68.33 kilometre açığında saat 20.41'de kaydedilen 4,7 büyüklüğündeki deprem ilçe merkezi ve mahallelerde de hissedildi.
Antalya'daki deprem sonrası bazı vatandaşlar panikleyerek dışarıya çıktı. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 2, 2022
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Akdeniz - [68.33 km] Kumluca (Antalya)
Tarih:2022-11-02
Saat:20:41:22 TSİ
Enlem:35.886 N
Boylam:30.958 E
Derinlik:22.35 km
Detay:https://t.co/Eu2noeb9Qj@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
ANTALYA VALİSİ YAZICI'DAN DEPREM AÇIKLAMASI
Antalya Valisi Ersin Yazıcı depremle ilgili olarak, "Saat 20.41'de Kumluca açıklarında 4.7 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak şu ana kadar Valiliğimiz, AFAD ve 112 Ekiplerimize intikal eden bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Ekiplerimizin tarama çalışmaları devam etmektedir. Kumluca İlçemize ve Antalya'mıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.
Antalya açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem | Video