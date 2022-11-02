SON DAKİKA HABERİ | Antalya’da 4.7 büyüklüğünde deprem: Çevre illerden de hissedildi...

Antalya'daki deprem sonrası bazı vatandaşlar panikleyerek dışarıya çıktı. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

ANTALYA VALİSİ YAZICI'DAN DEPREM AÇIKLAMASI

Antalya Valisi Ersin Yazıcı depremle ilgili olarak, "Saat 20.41'de Kumluca açıklarında 4.7 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak şu ana kadar Valiliğimiz, AFAD ve 112 Ekiplerimize intikal eden bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Ekiplerimizin tarama çalışmaları devam etmektedir. Kumluca İlçemize ve Antalya'mıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Antalya açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem | Video