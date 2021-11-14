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Giriş Tarihi: 14.11.2021 09:03 Son Güncelleme: 14.11.2021 09:17

Son dakika haberi: Bağcılar'daki binada patlama: 6 kişi kurtarıldı

AA
Son dakika haberi: Bağcılar’daki binada patlama: 6 kişi kurtarıldı

Son dakika haberi... Son dakika haberi: Bağcılar'da bir dairede patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, 6 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Son dakika haberi: Barbaros Mahallesi 203. Sokak'taki üç katlı apartmanın son katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamanın ardından dairede yangın çıktı.

Patlamanın şiddetiyle dairenin ön cephesinden kopan parçalar caddeye yayılırken, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis güvenlik önlemi alırken, binada mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Ekiplerin bölgedeki çalışma ve incelemeleri sürüyor.

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Son dakika haberi: Bağcılar'daki binada patlama: 6 kişi kurtarıldı
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