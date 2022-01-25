Son dakika haberi - Bakan Karaismailoğlu duyurdu! KGM ağında tüm yollar trafiğe açıldı

Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu dahil olmak üzere İstanbul'da KGM ağında kar yağışından dolayı kapalı bir yol bulunmamaktadır. Tüm yollarımız trafiğe açılmıştır." dedi.

Bakan Karaismaioğlu ayrıca; İstanbul'da kar yağışı ve son duruma ilişkin bugün şu açıklamalarda bulunmuştu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden otomobillerin geçişine izin vereceklerini belirterek, İstanbul Havalimanı'ndan uçuşların kısa süre içerisinde başlayacağını söyledi.

Karaismailoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile birlikte Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'nde karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dün Avrupa yakasının özellikle batı kesiminde oldukça yoğun bir kar yağışı ve tipi görüldüğünü dile getiren Karaismailoğlu, yoğun bir gece geçirdiklerini ve yolda mahsur kalan vatandaşların sıkıntılı süreç yaşadığını bildirdi.