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Giriş Tarihi: 14.4.2022 13:54 Son Güncelleme: 14.4.2022 13:54

SON DAKİKA HABERİ | Elon Musk'tan Twitter hamlesi: Hepsi için teklif verdi

SON DAKİKA HABERİ | Elon Musk’tan Twitter hamlesi: Hepsi için teklif verdi

Son dakika haberi: Dünyanın en zengin insanlarından biri olarak bilinen SpaceX kurucusu ve TESLA CEO'su Elon Musk'un Twitter'ın tamamı için teklif verdiği öğrenildi. Elon Musk Twitter hisseleri başına 54 dolar önerdi.

Gelen son dakika haberine göre; Elon Musk'tan yeni bir Twitter hamlesi geldi. 4 Nisan'da şirketten yüzde 9 hisse alan Elon Musk'un hisselerin tamamını almak için teklif verdiği öğrenildi.

HİSSE DUYURUSUNU GEÇ YAPTIĞI İÇİN DAVA AÇILMIŞTI

Twitter'ın eski hissedarları, şirketin hisselerinin satın alımında yasaları ihlal ettiği iddiasıyla Elon Musk aleyhinde New York eyalet mahkemesinde şikayette bulundu.

Davacılar, Musk'un Twitter hisselerinin alımını geç duyurarak sosyal medya şirketinin hisselerinin yükselmesini önlediği ve bu yolla bazı eski hissedarları zarara uğrattığını iddia etmişti.

Hissedarlar, Musk'un Twitter'ın en az yüzde 5'ini aldığı 14 Mart'ta bunu açıklaması gerektiğini ancak bunu 4 Nisan'a kadar kasti olarak duyurmadığını ifade etmişti.

Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Parag Agrawal, şirketten hisse alan Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın daha önce katılacağını açıkladığı yönetim kuruluna katılmayacağını bildirmişti.

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SON DAKİKA HABERİ | Elon Musk'tan Twitter hamlesi: Hepsi için teklif verdi
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