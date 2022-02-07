Son dakika haberi: Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! Türk bayraklı balıkçı teknesinde 528 kilogram kokain ele geçirildi

İspanya ve Gine kolluk kuvvetlerince 6 Şubat'ta Gine açıklarında, Türk bayraklı balıkçı teknesinde arama yapıldığı belirtilerek, "Aramada, 528 kilogram kokain ele geçirilmiştir. Olayla ilgili teknedeki 5 şüphelinin yanı sıra ülkemizde uluslararası uyuşturucu madde ticaretine karıştığı tespit edilen ve aralarında organizasyon elebaşının da bulunduğu 5 şüpheli daha yakalanmış, operasyon kapsamında toplam 10 şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüpheliler hakkında adli işlemler devam etmektedir" denildi.