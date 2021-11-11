Son dakika haberi: Eyüpsultan’da işyerinde patlama! İlk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı!

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ö.Ü. ile B.Ç.'nin ilk tedavileri olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Hayati tehlikeleri olmayan yaralılar daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Patlama sonrası iş yerinde maddi hasar meydana gelirken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Eyüpsultan'da işyerindeki patlama anı kamerada | Video