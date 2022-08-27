Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi | Hatay’da yolcu otobüsü devrildi: 3'ü ağır 16 yaralı
Giriş Tarihi: 27.8.2022 21:49 Son Güncelleme: 27.8.2022 21:56

Son dakika haberi | Hatay’da yolcu otobüsü devrildi: 3'ü ağır 16 yaralı

Hatay’ın Dörtyol ilçesi gişelerinde bariyerlere çarpan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 3'ü ağır 16 kişi yaralandı

DHA
Son dakika haberi | Hatay’da yolcu otobüsü devrildi: 3’ü ağır 16 yaralı

Kaza, saat 20.45 sıralarında Dörtyol ilçesi otoban gişelerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Dörtyol gişelerindeki bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerindeki yaralılara müdahale ederken ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 16 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardındın çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son dakika haberi | Hatay’da yolcu otobüsü devrildi: 3'ü ağır 16 yaralı
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