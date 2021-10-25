Son dakika haberi I Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkenin kuzeyi ile güneybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz
kıyıları, Artvin
ve Ardahan
çevreleri ile yarın (Salı) Van
, Hakkari
, Muğla
'nın doğusu, Burdur
'un güneyi ve Antalya
'nın batı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yarın kuzeybatı kesimlerden başlayarak artacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:
Yağışların; Rize
ve Artvin kıyılarında yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışların; 1100 metre üzeri yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, sel, yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
KUZEYBATI KESİMLERDE ZİRAİ DON TEHLİKESİNE DİKKAT!:
Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda zirai don tehlikesi riski olduğundan dolayı başta tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.