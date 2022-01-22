Son dakika haberi... İETT otobüsü kaza yaptı! Yolcular camlar kırılarak çıkarıldı

D-100 Sefaköy yan yolda, İETT otobüsü kaza yaptı. Otobüsteki yolcular camlar kırılarak çıkarıldı.
Can pazarının yaşandığı o anlar ise kameralara böyle yansıdı. Görüntülerde otobüste sıkışan vatandaşların, camların kırılarak tahliye edildiği görülüyor.
5 KİŞİ YARALANDI
İlk belirlemelere 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi.
İşte Sefaköy'de meydana gelen kazanın o anları...
SON AYLARDA YAŞANAN OTOBÜS KAZALARI
Son 3 ayda basına yansıyan bazı İETT otobüslerinin karıştığı kazalar şu şekilde:
1 Ekim'de Avcılar'da bariyerlere çarpan 146 numaralı Bakırköy-Boğazköy hattında çalışan İETT'ye bağlı 34 GA 8529 plakalı otobüsteki yolculardan 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
7 Ekim'de Fatih'te Millet Caddesi üzerinden Aksaray istikametine giden iki İETT otobüsünün çarpışması sonucu iki yolcu yaralandı.
16 Ekim'de Kağıthane'de kontrolden çıkan İETT otobüsü, durağa çarptı.
20 Ekim'de Bayrampaşa'da İETT otobüsüyle bir otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
20 Ekim'de Ataşehir'de seyir halinde olan İETT otobüsü ile motosikletin çarpışması sonucu yaralanan olmazken, motosiklette ve otobüsün ön camında hasar oluştu.