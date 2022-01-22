Son dakika haberi... İETT otobüsü kaza yaptı! Yolcular camlar kırılarak çıkarıldı

D-100 Sefaköy yan yolda, İETT otobüsü kaza yaptı. Otobüsteki yolcular camlar kırılarak çıkarıldı.

Can pazarının yaşandığı o anlar ise kameralara böyle yansıdı. Görüntülerde otobüste sıkışan vatandaşların, camların kırılarak tahliye edildiği görülüyor.

5 KİŞİ YARALANDI

İlk belirlemelere 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi.

İşte Sefaköy'de meydana gelen kazanın o anları...