Son dakika haberi: İstanbul boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul'da beklenen yoğun kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle Olumsuz hava koşulları nedeniyle görüşün yarım milin altına düşmesi nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak kapatıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, görüşün yarım milin altına düşmesi nedeniyle gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığı kaydedildi.
İstanbul Valiliği tarafından olumsuz hava şartları ve yoğun kar nedeniyle Trakya'dan İstanbul'a araç girişlerine de yasak getirilmişti.
Kar yağışının dinmesine ve olumsuz hava şartlarının düzelmesine kadar İstanbul boğazından gemi geçişlerine ve Trakya'dan İstanbul'a kara yoluyla araçların geçişine yasakların devam edeceği kaydedildi.Hava Durumu son dakika | İstanbul'da etkili kar yağışı ve flaş hava durumu uyarısı: Mecbur değilseniz...