Son dakika haberi - İstanbul Havalimanı’nda şoke eden olay: Yuttu, bayıldı, tutuklandı...

12 ADET KAPSÜL

Yapılan ilk müdahalenin ardından Venezuelalı yolcu tedavisi için hastaneye kaldırıldı. 12 adet kapsül şeklinde sarılı vaziyette kokain maddesi yuttuğunu söyleyen Carlos Manuel U.,'nun hastanede yapılan tomografi kontrolünden sonra ameliyata alındı.