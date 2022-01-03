Son dakika haberi - İstanbul Havalimanı’nda şoke eden olay: Yuttu, bayıldı, tutuklandı...

Son dakika haberi... Venuzuella'dan 18 Aralık'ta İstanbul Havalimanı'na Carlos Manuel U. Dış Hatlar Terminali'nde uçaktan inip pasaport kontrol noktasına doğru ilerlediği sırada aniden rahatsızlanarak bayıldı. Bunun üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağırıldı.
12 ADET KAPSÜL
Yapılan ilk müdahalenin ardından Venezuelalı yolcu tedavisi için hastaneye kaldırıldı. 12 adet kapsül şeklinde sarılı vaziyette kokain maddesi yuttuğunu söyleyen Carlos Manuel U.,'nun hastanede yapılan tomografi kontrolünden sonra ameliyata alındı.
Bağırsakları patlayan uyuşturucu kuryesi tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildikten sonra Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan mahkemeye sevk edilen kurye tutuklanarak cezaevine gönderildi.