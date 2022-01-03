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Giriş Tarihi: 3.1.2022 12:17 Son Güncelleme: 3.1.2022 12:32

Son dakika haberi - İstanbul Havalimanı'nda şoke eden olay: Yuttu, bayıldı, tutuklandı...

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Son dakika haberi - İstanbul Havalimanı’nda şoke eden olay: Yuttu, bayıldı, tutuklandı...

Son dakika haberi: İstanbul Havalimanı’nda bayılarak yere düşen Venezuelalı yolcu Carlos Manuel U.,’nun mide ve bağırsaklarında 12 adet kapsül şeklinde sarılı kokain maddesi tespit edildi. Ameliyata alınan uyuşturucu kuryesi tedavi taburcu edildikten tutuklandı

Son dakika haberi... Venuzuella'dan 18 Aralık'ta İstanbul Havalimanı'na Carlos Manuel U. Dış Hatlar Terminali'nde uçaktan inip pasaport kontrol noktasına doğru ilerlediği sırada aniden rahatsızlanarak bayıldı. Bunun üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağırıldı.

12 ADET KAPSÜL

Yapılan ilk müdahalenin ardından Venezuelalı yolcu tedavisi için hastaneye kaldırıldı. 12 adet kapsül şeklinde sarılı vaziyette kokain maddesi yuttuğunu söyleyen Carlos Manuel U.,'nun hastanede yapılan tomografi kontrolünden sonra ameliyata alındı.

Bağırsakları patlayan uyuşturucu kuryesi tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildikten sonra Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan mahkemeye sevk edilen kurye tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Son dakika haberi - İstanbul Havalimanı'nda şoke eden olay: Yuttu, bayıldı, tutuklandı...
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