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Giriş Tarihi: 2.12.2021 17:08

Son dakika haberi | İstanbul'a sarı kodlu lodos uyarısı

DHA
Son dakika haberi | İstanbul’a sarı kodlu lodos uyarısı

Meteoroloji , İstanbul'a sarı kod ile lodos uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yarın için yapılan uyarıda, "Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-50 km/saat) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
Meteoroloji Marmara Bölgesi içinde ayrı bir uyarıda bulundu.
Bu uyarıda ise, "Rüzgarın yarın Marmara Bölgesi'nde, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" bilgisi yer aldı.


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Son dakika haberi | İstanbul'a sarı kodlu lodos uyarısı
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