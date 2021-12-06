Son dakika haberi: İstanbul’da rehine operasyonu! KADES sayesinde kurtuldu

Yapılan çalışmalar sonucu A.G., şüphelinin elinden kurtarılarak dışarı çıkarıldı. Daha sonra eşini rehin alan koca İ.G. silahı kendi başına dayayarak intihar teşebbüsünde bulundu. Emniyetten gelen müzakere timleri, İ.G.'yı ikna etmek için uzun süre mücadele etti. Zanlı ikna edilemeyince bu kez olay yerine özel harekât ekipleri çağırıldı. Özel harekat timlerince eve düzenlenen operasyon sonucu İ.G. dirseğinden vurularak etkisiz hale getirildi. Yakalanan şahıs tedavi için hastaneye sevk edildi. Dirseğinden vurulan İ.G. adlı zanlının hayati tehlikesinin bulunmadığı, hastanedeki tedavisinin sürdüğü kaydedilirken, hakkında ise adli işlem başlatıldığı aktarıldı.