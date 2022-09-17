Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi: İzmir'de, kozmetik fabrikasında yangın başka bir fabrikaya da sıçradı
Giriş Tarihi: 17.9.2022 13:10 Son Güncelleme: 17.9.2022 13:33

Son dakika haberi: İzmir'de, kozmetik fabrikasında yangın başka bir fabrikaya da sıçradı

Son dakika haberi: İzmir'de kozmetik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikada patlamaların olduğu öğrenildi. Gelen son dakika bilgisine göre yangın bir başka fabrikaya daha sıçradı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Son dakika haberi: İzmir’de, kozmetik fabrikasında yangın başka bir fabrikaya da sıçradı

Son dakika haberi: İzmir'de kozmetik fabrikasında yangın çıktığı öğrenildi.

Henüz belirlenemeyen bir neden yangının çıktığı öğrenildi.

Fabrikada patlamaların olduğu ekiplerin alevlere müdahale ettiği bildirildi.

Torbalı'ya bağlı 29 Ekim Mahallesi'nde, sanayi bölgesindeki kozmetik fabrikasında, saat 10.30 sıralarında yangın başladı.

Alevler, hızla büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği yangında itfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

BAHARAT FABRİKASINA SIÇRADI

Torbalı ilçesindeki kozmetik fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken, 3 LGP tankının patlama riskine karşı jandarma ve itfaiye ekipleri bölgedekileri uzaklaştırdı. Ekipler fabrika çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan, alevlerin kozmetik fabrikasının yakınında bulunan bir baharat fabrikasına sıçradığı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle buradaki yangının kısa sürede kontrol altına alındığı belirtildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: İzmir'de, kozmetik fabrikasında yangın başka bir fabrikaya da sıçradı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA