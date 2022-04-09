Gelen son dakika haberine göre; AFAD, saat 17.02'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Sarsıntı kentte paniğe neden olurken, depremde can ve mal kaybının olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, deprem sonrası yaptığı ilk açıklamada olumsuz bir durum olmadığı kaydetti.

BAKAN KURUM'DAN MALATYA DEPREMİ AÇIKLAMASI

Bakan Kurum: Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğünde deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimizi incelemelerini yapmak üzere bölgeye sevk ettik. Süreci yakından takip ediyoruz. Malatya'mıza ve ülkemize geçmiş olsun.

SON DAKİKA: Malatya'da 5,2'lik deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler...

AYRINTILAR GELİYOR...