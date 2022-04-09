Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA HABERİ! Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi...
Giriş Tarihi: 9.4.2022 17:12 Son Güncelleme: 9.4.2022 17:27

SON DAKİKA HABERİ! Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi...

SON DAKİKA HABERİ! Malatya’da 5.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi...

Son dakika haberi: Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Malatya'daki deprem Elazığ, Kayseri, Tunceli ve Kahramanmaraş gibi çevre illerde de hissedildi. Depremde can ve mal kaybının olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatılırken. Bakan Kurum ve Malatya Valisi Aydın Baruş'tan da Malatya Depremi ile ilgili ilk açıklamalar geldi.

Gelen son dakika haberine göre; AFAD, saat 17.02'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Sarsıntı kentte paniğe neden olurken, depremde can ve mal kaybının olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, deprem sonrası yaptığı ilk açıklamada olumsuz bir durum olmadığı kaydetti.

BAKAN KURUM'DAN MALATYA DEPREMİ AÇIKLAMASI

Bakan Kurum: Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğünde deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimizi incelemelerini yapmak üzere bölgeye sevk ettik. Süreci yakından takip ediyoruz. Malatya'mıza ve ülkemize geçmiş olsun.

SON DAKİKA: Malatya'da 5,2'lik deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler...

AYRINTILAR GELİYOR...

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SON DAKİKA HABERİ! Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi...
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