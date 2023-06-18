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Giriş Tarihi: 18.6.2023 18:44 Son Güncelleme: 18.6.2023 18:46

Son dakika haberi | Malatya'da korkutan deprem: Çevre illerden hissedildi

Son dakika haberi: Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.6 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliğini 7.06 KM olarak kaydetti.

Son dakika haberi | Malatya’da korkutan deprem: Çevre illerden hissedildi

Son dakika haberi: Malatya'da 4.6 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.06 KM olarak kaydedildi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

AFAD yaptığı bilgilendirmede, "Malatya ili Pütürge ilçesinde saat 18.36'da 4.6 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." dedi.

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Son dakika haberi | Malatya'da korkutan deprem: Çevre illerden hissedildi
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