Son dakika haberi | Meteoroloji’den sisli hava uyarısı: O saatlere dikkat! Etkili olacak...

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.

PUS VE SİSLİ HAVA UYARISI

Meteoroloji, "Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." dedi.

Meteoroloji'den sisli hava uyarısı!

Meteoroloji özellikle, sisli ve puslu hava konusunda gece ve sabah saatlerine dikkat çekti.