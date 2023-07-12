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Giriş Tarihi: 12.7.2023 19:39 Son Güncelleme: 12.7.2023 20:04

Milas’taki orman yangını kontrol altına alındı

Milas’ta ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan yoğun müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı

Mikail ZEYBEK Mikail ZEYBEK
Milas’taki orman yangını kontrol altına alındı

Bodrum Milas sınırında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Güvercinlik Şefliği Boğaziçi bölgesinde rüzgarın etkisiyle yayılan alevlerin dumanları gökyüzünü kapladı. İhbar üzerine yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgede paniğe neden olan yangına çok sayıda hava ve kara ekibi müdahale etmeye başladı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Çam ağaçları ve zeytinliklerin olduğu bölgede başlayan yangın rüzgarın etkisiyle Bodrum Güvercinlik istikametine ilerleyen orman yangınının söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam etti. Yangına, bölgedeki tüm hava araçları yönlendirildi. Yangınla mücadele, 14 helikopter ve 11 uçak ile havadan, 75 arazöz, 12 iş makinesi ve 615 personelle karadan müdahale etti. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın, kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Milas’taki orman yangını kontrol altına alındı
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