Son dakika haberi: Miras operasyonunda 120 gözaltı! Anadolu’nun değerlerini Avrupa’ya kaçırmışlardı

Miras Operasyonu ile birlikte, Anadolu'daki tarihi varlıkların Avrupa'ya satışı engellenirken zanlıların kuryeler aracılığıyla yurtdışına çıkardığı eserleri müzayadelerde sattığı ortaya çıktı. Operasyon kapsamında Türkiye'den kaçırılan Bizans dönemine ait imparatorluk mührünün İsviçre'de faaliyet gösteren bir müzayede evinde 430 bin liraya açık artırmayla satışı da durduruldu.

DÖRT GRUP HALİNDE ÇALIŞMIŞLAR

KOM ekiplerince yapılan titiz takip sonucu suç grubunun tarihi eser kaçakçılığını nasıl yaptığı da ortaya çıkarıldı. Suç grubunun Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde; köylerde, SİT alanlarında, höyüklerde tarihi eser bulmak amacıyla yasadışı kazı yapan "kaçak kazıcı" olarak adlandırılan şahısları yasadışı kazı yapmaya teşvik ettiği, belirli aralıklarla bölge bölge gezerek kaçak kazıcıların çıkarttığı tarihi eserleri söz konusu suç grubu adına "toplayıcı" olarak nitelendirilen kişilerce toplandığı ve bu suç grubunun lideri konumunda olan "pazarlamacı" diye tabir edilen zanlı tarafından da yurtdışındaki müzayede evlerinde "kuryeler" vasıtasıyla gönderilerek satıldığı tespit edilmişti. Satılan bu tarihi eserlerden elde edilen suç gelirlerinin de bu sisteme fayda sağlayan örgüt üyelerine paylaştırıldığı ortaya çıkartılmıştı.

KURYE ELE VERDİ

Suç grubu içersinde "kurye konumunda bulunan bir TIR şoförü, bin 736 adet tarihi eseri Avusturya üzerinden İngiltere'deki bir müzayede evine kargo yoluyla göndermek isterken yakalandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanları tarafından yapılan incelemede ele geçirilen tarihi eserlerin büyük bir kısmının Anadolu kökenli Türkiye'ye ait eserler olduğu belirlendi.

Kaçak kazılarla buldukları tarihi eserleri yurt dışındaki müzayede evlerine göndererek haksız kazanç elde eden suç grubuna yönelik soruşturma kapsamında bugüne kadar yapılan aramalarda; 29 bin 11 sikke, 2 bin 219 obje, 30 metal dedektörü, 178 bin lira, 3 tabanca, 8 tüfek ve 233 fişek ele geçirildi.

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