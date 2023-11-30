Son dakika haberi: MİT, PKK/KCK mensubu Mehmet Akın’ı etkisiz hale getirdi! TSK üslerine saldırı hazırlığındaydı...

SINIR ÖTESİ'NDE NOKTA OPERASYON

MİT'in sahadaki ajanları vasıtası ile PKK/KCK mensubu Harun Egid kod adlı Mehmet Akın'ın, Irak Hakurk kırsalında saklandığı tespit edildi. Irak'ın kuzeyinde TSK üslerine saldırı yapma amacıyla ağır silah, saldırı ve sabotaj eğitimleri aldığı öğrenilen teröristin etkisiz hale getirilmesine yönelik saha ajanlarının da katılımıyla bir operasyon başlatıldı. Uygun zamanın ve koşulların oluşması akabinde Harun Egid kod adlı Mehmet Akın, TSK'ya ait üs bölgesine yönelik saldırı gerçekleştirmek amacıyla harekete geçmesi üzerine MİT tarafından düzenlenen önleyici nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.