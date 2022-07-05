Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi: MSB duyurdu! 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 5.7.2022 13:03 Son Güncelleme: 5.7.2022 13:13

Son dakika haberi: MSB duyurdu! 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

DHA
Son dakika haberi: MSB duyurdu! 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türkiye'nin terörle mücadelesi kararlılıkla sürüyor. Gelen son dakika bilgilerine göre; Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildi.

MSB Twitter'dan şu açıklamalarda bulundu:

Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

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Son dakika haberi: MSB duyurdu! 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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