Muğla’da cinsel istismarla suçlanan doktor serbest bırakıldı

Muğla Menteşe'de yaşayan E.Ç., 4 Ağustos'ta Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. Ufuk S.'nin kendisini muayene ettiği sırada cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla polise şikayetçi oldu. E.S., ifadesinde, olayın 5 Temmuz'da yaşandığını, korktuğu için bir süre şikayetçi olmadığını belirterek, "Halsizlik ve nefes darlığı şikayetiyle Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar Bölümü'ne gittim. Muayene odasında doktor, eldivensiz şekilde göğsüme dokundu. İç çamaşırımı çıkarmamı istedi. Tepkisiz kalıp, çıkarmayınca kendisi çıkardı. Rahatsız edici şekilde sorular sordu. 'Muayene edeceğim' diyerek cinsel bölgeme eldivensiz şekilde dokundu" dedi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alınan ve 'cinsel istismar' suçundan tutuklanan Dr. Ufuk S.'nin ifadesi ortaya çıktı.

RUTİN BİR ŞEKİLDE MUAYANE ETTİM

6 yıldır doktor olarak, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalıştığını belirten Doktor S., E.Ç.'yi tanımadığını ve olay gününü kısmen hatırladığını belirtti. Ufuk S., "Olay gününü kısmen hatırlıyorum, E. Ç. isimli yaşı küçük çocuğu görsem tam anlamıyla su anda hatırlamam. Olay günü yaşı küçük çocuk muayene için odaya tek başına girdi. Ben kendisine yakını olup olmadığını sordum. Dışarda yakınının olduğunu söyledi ancak yakınını çağırmak istemedi. Daha doğrusu bu yönde bir talebi olmadı. Bende hastanın yaşının büyük olması ve kendini tam anlamı ile ifade edebilecek durumda olmasından dolay yakınını çağırmamasını önemsemedim, kendisine şikayetini sorduğumda "solunum sıkıntısı olduğunu, nefes almakta zorlandığını" beyan etti, Ben de rutin yaptığım şekilde kendisine muayene kısmına geçmesini söyledim. Kısa süre sonra hastanın yanına geçtim ve solunum sıkıntısı olduğu için kalbini dinlemek istedim. Bundan dolayı steteskop ile göğüs kısmını giysisini açmadan daha doğrusu mahrem yerleri gözükmeden kalbini dinledim, boğazına baktım, sonrasında batın muayenesini yapmak için uzanmasını istedim ancak herhangi bir iç çamaşırını ya da giysisini çıkarmasını istemedim. Ben kendim de çıkarmadım. Hastadan bacaklarını kendisine çekmesini istedim ve rutin olarak kendisini muayene ettim.

CİNSEL BİRLİKTELİĞİ OLUP OLMADIĞINI SORDUM

Steteskop ve elle hastanın bağırsak seslerini ve karnını kontrol ettim. Kesinlikle kasık bölgesine müdahalede bulunmadım. Bu işlem sırasında elimde eldiven bulunmuyordu. Şahsın şikayetinden dolayı kendisine herhangi bir cinsel birlikteliği olup olmadığını sordum. Nedeni eğer böyle bir durum varsa teşhisin ve tedavinin bu yönde olacağını düşünmemdi. Hastaya kesinlikle mastürbasyon yapıyor musun ya da bu tarz bir soru yöneltmedim. Muayene bitiminde kendisine anksiyete bozukluğu ya da zatürre olabileceğini kansızlık ya da vitamin eksikliği olabileceğini söyledim. Kan tahlili ve akciğer filmi çektirmesini istedim. Bu işlemlerin tamamı çok kısa sürdü. Muayene sonlandı ve şahıs dışarıya çıktı." diye konuştu.

SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM

Suçlamalarını kabul etmediğini belirten Ufuk S., "Hakkımda isnat edilen suçlamaları kabul etmiyorum. Muayene odasının kapısı kilitli olmaz, hasta istediği zaman dışarıya çıkabilir ya da yakını içeriye girebilir. Olay bu şekilde olmuştur. Ben meslek hayatım boyunca hiçbir zaman bu tarz bir olayla karşılaşmadım. Bu tarz bir olaydan dolayı adli soruşturma geçirmedim." dedi.

Ufuk S. şöyle devam etti: "Hakkımda bilgi sahibi olarak beyanda bulunan Hülya K., benim geçmiş dönemde hocalığımı yapmış bir doktordur. Ben zamanında kendisinin asistanı olarak çalıştım. Bu dönem içerisinde zaman zaman kendisiyle ters düştüğümüz ve idari olarak birbirimiz hakkında suçlamalarda bulunduğumuz bir doktordur. Beyanlarını kesinlikle kabul etmiyorum. Diğer bilgi sahibi S. P. isimli doktoru da tanımam kendisi ile bir bağım ya da bağlantım, aramızda geçen bir husumet yoktur. Bu şahsın da beyanlarını kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

SERBEST BIRAKILDI

Soruşturmanın gidişatı açısından tutuklu bulunan Doktor S.'nin, Muğla Valiliği tarafından memuriyetten açığa alındığı öğrenildi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine tutuklu doktor, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından serbest bırakıldı.