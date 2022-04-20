Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi: Noter açığıyla vergi kaçıranlara operasyon! 17 gözaltı var
Giriş Tarihi: 20.4.2022 09:40

Son dakika haberi: Noter açığıyla vergi kaçıranlara operasyon! 17 gözaltı var

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Son dakika haberi: Noter açığıyla vergi kaçıranlara operasyon! 17 gözaltı var

Son dakika haberi: Noterler tarafından kullanılan ARTES sistemindeki açıklardan faydalanarak yurt dışından çalınan ve özel tüketim vergileri (ÖTV) ödenmeksizin sahte belgelerle tescil edilen araçların kaçakçılığını yapan şüphelilere yönelik sabah saatlerinde operasyon yapıldı. 17 şüpheli gözaltına alınırken sistem açığıyla vergisiz tescil edilen 5 adet araca el konularak Gümrük Müdürlüğüne teslim edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, sahtecilik yapan bir takım şüphelilerin Noterler tarafından kullanılan ARTES sistemindeki açıklardan faydalandığı tespit edildi. Şüphelilerin, bu şekilde yurt dışından çalınan ÖTV'leri ödenmeksizin sahte belgelerle araçları tescil ettikleri ve bu araçları satışa çıkarttıkları belirlendi.

ARAÇLAR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDE

Yapılan araştırmalarda bu şekilde tescil edildiği belirlenen 5 adet araca el konuldu. Araçlar, Gümrük Müdürlüğüne teslim edildi. Kimlikleri tespit edilen 4'ü Ankara Samsun Amasya ve Diyarbakır illerinde 13'ü İstanbul ili Beşiktaş ,Fatih, Güngören,Bağcılar, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Ataşehir ve Üsküdar ilçelerinde bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 17 şüpheli yakalandı.

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Son dakika haberi: Noter açığıyla vergi kaçıranlara operasyon! 17 gözaltı var
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