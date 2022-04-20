Son dakika haberi: Noter açığıyla vergi kaçıranlara operasyon! 17 gözaltı var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, sahtecilik yapan bir takım şüphelilerin Noterler tarafından kullanılan ARTES sistemindeki açıklardan faydalandığı tespit edildi. Şüphelilerin, bu şekilde yurt dışından çalınan ÖTV'leri ödenmeksizin sahte belgelerle araçları tescil ettikleri ve bu araçları satışa çıkarttıkları belirlendi.

ARAÇLAR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDE

Yapılan araştırmalarda bu şekilde tescil edildiği belirlenen 5 adet araca el konuldu. Araçlar, Gümrük Müdürlüğüne teslim edildi. Kimlikleri tespit edilen 4'ü Ankara Samsun Amasya ve Diyarbakır illerinde 13'ü İstanbul ili Beşiktaş ,Fatih, Güngören,Bağcılar, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Ataşehir ve Üsküdar ilçelerinde bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 17 şüpheli yakalandı.