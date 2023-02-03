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Giriş Tarihi: 3.2.2023 14:19 Son Güncelleme: 3.2.2023 14:34

Son dakika haberi: Osmaniye'de deprem...

AFAD'dan edilde edilen son dakika habere göre Saat 14:05'te Osmaniye Düziçi'nde, 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DHA
Son dakika haberi: Osmaniye’de deprem...

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Osmaniye'nin Düziçi ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 14.05'te oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem Düziçi'nin yanı sıra Osmaniye kent merkezi ve diğer ilçelerde de hissedildi.

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Düziçi ilçemizde meydana gelen depremle ilgili tarama ve takibimiz devam edilmektedir. Cenab-ı Allah bütün felaketlerden ülkemizi korusun" dedi

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Son dakika haberi: Osmaniye'de deprem...
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