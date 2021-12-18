Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi | Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte yeni atamalar...
Giriş Tarihi: 18.12.2021 03:22 Son Güncelleme: 18.12.2021 03:26

Son dakika haberi | Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte yeni atamalar...

AA
Son dakika haberi | Resmi Gazete’de yayımlandı! İşte yeni atamalar...

Son dakika haberleri: Bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin atama kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Danıştay üyeliğine Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 1. Hukuk Müşaviri Esma Aksoy seçildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI KURULLARINA YENİ ÜYELER

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyeliğine Vedat Ali Tektaş, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyeliğine Hüsnüye Erdoğan atandı.

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekilliğine Prof. Dr. Vedat Işıkhan görevlendirildi, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu üyeliğine Prof. Dr. Recep Şentürk ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu üyeliğine Fazlı Kılıç getirildi.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NDA YAPILAN ATAMALAR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Zeliha Sağlam görevden alınarak yerine Musa Şahin atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Cem Uraldı, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Hakan Ay, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne Mehmet Demircioğlu getirildi.

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Son dakika haberi | Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte yeni atamalar...
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