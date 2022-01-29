Son dakika haberi... Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme! 9 kişi daha gözaltına alındı

Son dakika haberi... Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme...

Şafak Mahmutyazıcıoğlu kendisine ait restoranda alacak-verecek meselesi yüzünden öldürülmüştü. Cinayetin ardından harekete geçen emniyet ekipleri kamera görüntülerinden tespit ettikleri 6 kişiden 2'sini gözaltına alınmıştı. Olayla alakalı bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. Bu sabah saatlerinde emniyet güçleri 9 kişiyi daha gözaltına aldı.

SAYI 11'E YÜKSELDİ!

Aranan firariler Ali Y, Kadir Y., Seccad Y. ve Serkan D.'nin yanı sıra diğer 5 kişi de gözaltına alındı. Bu şekilde şu ana kadar toplam 11 şüpheli gözaltına alınmış oldu.