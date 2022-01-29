Son dakika haberi... Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme! 9 kişi daha gözaltına alındı

Son dakika haberi... Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme...
Şafak Mahmutyazıcıoğlu kendisine ait restoranda alacak-verecek meselesi yüzünden öldürülmüştü. Cinayetin ardından harekete geçen emniyet ekipleri kamera görüntülerinden tespit ettikleri 6 kişiden 2'sini gözaltına alınmıştı. Olayla alakalı bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. Bu sabah saatlerinde emniyet güçleri 9 kişiyi daha gözaltına aldı.
SAYI 11'E YÜKSELDİ!
Aranan firariler Ali Y, Kadir Y., Seccad Y. ve Serkan D.'nin yanı sıra diğer 5 kişi de gözaltına alındı. Bu şekilde şu ana kadar toplam 11 şüpheli gözaltına alınmış oldu.
SAĞLIK KONTROLÜNE GÖTÜRÜLDÜLER
Öte yanan Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde ilk gözaltına alınan zanlılar Uğur Can B. ve Gökhan K., sağlık raporu alınmak üzere Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
'ABİLERİMİ GÖNDERİRİM'
İfadesine başvurulan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun müvekkili Suphi Malgaz, Gökhan Karakan ile aralarında 1 milyon 480 bin liralık gayrimenkul satışı olduğu ve kendisinin aynı gayrimenkulü 1 milyon 600 bin liraya satması üzerine Karakan'ın kendisinden 100 bin lira daha istediğini iddia etti.
Aralarındaki anlaşmazlık sonrası Gökhan Karakan'ın, "O zaman ağabeylerimi gönderirim" dediğini kaydetti. Bu konuşmanın ardından Seccad Yeşil'in de kendisini araştırdığını söyleyen Suphi Malgaz, yapılan görüşme sonrası 65 bin liraya anlaştıklarını ancak Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisine yazılı bir belge olmadan parayı vermemesini söylediğini ifade etti.
Bunun üzerine Seccad Yeşil'in Mahmutyazıcıoğlu'nu arayarak tartıştıklarını söyledi. Suphi Malgaz, Gökhan Karakan'ın sonra kendisini arayıp parayı istediğini, ona da Mahmutyazıcıoğlu'na gidip ondan almasını aktardığını, bir süre sonra da ölüm haberini aldığını aktardı.
KURŞUNLAR KADİR YASAK'TAN
Polisin güvenlik kamera incelemesinde şüphelilere ilişkin şu detaylar çıktı: Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman ve Uğur Can Bilge olay yerindeydi. Silahı ateşleyen isim Kadir Yasak'tı. 1 adet taksirle yaralamaktan sabıkası bulunan Uğur Can Bilge ile 1 adet taksirle yaralama sabıkası olan Gökhan Karakan sorguya alınırken, çok sayıda sabıkası olan Kadir Yasak, Ali Yasak, Seccad Yeşil ve Serkan Dakman'dan oluşan infaz timini yakalama çalışmaları sürüyor.