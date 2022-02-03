Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi... Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme! Gözaltı sayısı 12'ye yükseldi...
Giriş Tarihi: 3.2.2022 16:43

Son dakika haberi... Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme! Gözaltı sayısı 12'ye yükseldi...

Son dakika haberi... Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme! Gözaltı sayısı 12’ye yükseldi...

Son dakika haberi... Sunucu Ece Erken’in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülmesiyle ilgili bir şüpheli daha İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor...
Sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili bir şüpheli daha İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Uğur Can B., Gökhan K., silahı kullanan Kadir Yasak ve ağabeyi Ali Yasak'ın da aralarında olduğu 11 şüpheli çifte operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştı. Olayın yaşandığı ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun sahibi olduğu Bakırköy Yeşilköy'deki balık restoranında olay esnasında mekanın dışında oldukları saptanan Seccad Y. (34) ve Serkan D. (33) firariydi. Olayla ilgili kimliği açıklanmayan bir kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi. Böylelikle cinayetle ilgili gözaltı sayısı 12 oldu. 12 şüpheli de ek gözaltı işlemleri için adliyeye sevk edildi.

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Son dakika haberi... Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme! Gözaltı sayısı 12'ye yükseldi...
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