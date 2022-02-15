Son dakika haberi | Türkiye, görüntülere isyan etmişti: Aksaray’da öğrencisini döven öğretmenin cezası belli oldu

Son dakika haberi... Aksaray'da, öğrencisi T.K.'yi dövdüğü gerekçesiyle bakanlık tarafından öğretmenlik mesleğine son verilen Ali Rıza Y., hakkında açılan davada 10 ay hapis cezası verilip, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.
KORİDORDA TEKME VE YUMRUKLARLA DÖVMÜŞTÜ
Olay, 14 Aralık günü Ortaköy ilçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda meydana geldi. Öğretmen Ali Rıza Y., ders sırasında 5'inci sınıf öğrencisi T.K.'yı sınıftan çıkartıp koridorda tokat ve yumruk atıp dövdü, boğazını sıktı.
BAŞKA BİR ÖĞRETMEN KURTARDI
Gürültüyü duyan başka sınıftaki teknoloji tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, koşarak olayda dayak yiyen öğrenci T.K.'yı meslektaşı Ali Rıza Y.'nin elinden kurtardı.
Daha sonra diğer sınıftaki öğretmenler de çıkıp, öğrenciyi alt kata indirdi. Şiddet anı ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Yaşanan olayın ardından T.K., durumu babası Duran K.'ye anlattı.
Duran K. da oğlunu önce hastaneye götürüp sağlık kontrolünden geçirdi. T.K.'ya aldığı darbeler nedeniyle 10 gün iş göremez raporu verildi. Ardından da savcılığa giderek öğretmen Ali Rıza Y. hakkında suç duyurusunda bulundu.
Aksaray'da öğretmen Ali Rıza Y. öğrenciyi yumruk atıp boğazını sıktı! Dehşet anları kameraya yansıdı! | Video