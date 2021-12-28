Son dakika haberi: TURKOVAC aşısında randevular başlıyor! Etkinlik oranı da açıklandı!

"YÜZDE YÜZ ANTİKOR ÇOK CİDDİ BİR SONUÇ"

Aşıya bağlı ciddi bir yan etkinin olmadığını söyleyen TURKOVAC'ın mucidi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, "Hem koruyucu antikorların oluşması hem de aşılanan bütün gönüllülerde yüzde yüz antikor yanıtının olması çok ciddi bir sonuç" dedi.