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Giriş Tarihi: 17.12.2021 22:12 Son Güncelleme: 17.12.2021 22:27

Son dakika haberi... Zehir operasyonunda 18 kişi tutuklandı

Son dakika haberi... Zehir operasyonunda 18 kişi tutuklandı

Son dakika haberi... Sahte içki satışına yönelik yurt genelinde başlatılan 'Zehir' operasyonlarında gözaltına alınan 85 şüpheliden 18'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Son dakika haberi... Geçtiğimiz yıl çok sayıda insanın hayatına mal olan sahte içki yeniden patlak vermişti. Vefat haberleri art arda gelirken, şua ana kadar 11 ilde toplamda 45 kişi hayatını kaybetti.

OPERASYON KAPSAMINDA 85 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Ekipler son haftalarda yaşanan ölümler sonrası harekete geçmiş ve yurt genelinde 'Zehir' operasyonları başlatmıştı. Operasyonlar kapsamında toplamda 85 kişi gözaltına alındı.

18 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca düzenlenen operasyonlar kapsamında 84 bin 467 litre sahte içki ele geçirildi.

İSTANBUL'DA 22 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan şimdiye kadar; İstanbul, Antalya, Gaziantep, Kahramanmaraş, Sivas, Yalova, Erzincan, Aksaray, Mersin, Kocaeli ve Zonguldak'ta 42 kişi yaşamını yitirdi. En fazla ölüm ise İstanbul'da yaşandı. İstanbul Valiliği, 11'i yabancı uyruklu olmak üzere 22 kişinin öldüğünü, hastanede tedavi gören 5'i yabancı, 16 kişinin ise hayati tehlikelerinin devam ettiğini açıkladı. İstanbul'u 4'er ölümle Gaziantep, Sivas ve Kahramanmaraş takip etti.

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Son dakika haberi... Zehir operasyonunda 18 kişi tutuklandı
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