Son dakika haberi... Zehir operasyonunda 18 kişi tutuklandı

İSTANBUL'DA 22 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan şimdiye kadar; İstanbul, Antalya, Gaziantep, Kahramanmaraş, Sivas, Yalova, Erzincan, Aksaray, Mersin, Kocaeli ve Zonguldak'ta 42 kişi yaşamını yitirdi. En fazla ölüm ise İstanbul'da yaşandı. İstanbul Valiliği, 11'i yabancı uyruklu olmak üzere 22 kişinin öldüğünü, hastanede tedavi gören 5'i yabancı, 16 kişinin ise hayati tehlikelerinin devam ettiğini açıkladı. İstanbul'u 4'er ölümle Gaziantep, Sivas ve Kahramanmaraş takip etti.