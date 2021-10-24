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Giriş Tarihi: 24.10.2021 18:40

Son dakika haberler: Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için kar uyarısı! Saat bile verildi

Son dakika haberler: Meteoroloji’den Doğu Karadeniz için kar uyarısı! Saat bile verildi

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; Doğu Karadeniz'de gece saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Sel, heyelan ve su baskını nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. İşte son dakika hava durumu haberinin ayrıntıları...

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin'de görülecek yağışlar, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacak.

Rize ve Artvin'in kuzeyinde görülecek yağışların, çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, 1100 metre üzeri yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, sel, yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Son dakika haberler: Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için kar uyarısı! Saat bile verildi
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